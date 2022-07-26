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ذي قار.. ضبط 120 عقد توظيف وهمي تذهب رواتبهم لـ"مبتزين"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T10:02:05+0000
ذي قار.. ضبط 120 عقد توظيف وهمي تذهب رواتبهم لـ"مبتزين"

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة ضبطت عقود توظيف وهمية في مشاريع المحافظة، سندات مزورة في هيئة الاستثمار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فريقاً من هيئة النزاهة وفي عمليتين منفصلتين تمكن من ضبط عقود تعيين وهمية لـ120 شخصاً في مشاريع المحافظة، تكلف الدولة عشرات الملايين شهرياً، تذهب لأشخاص (مبتزين) ينتفعون من هذه الأموال، مقابل السكوت عن عمليات الفساد التي تجري في المشاريع التابعة للمؤسسات الحكومية". 

وأضاف المصدر، أن "الهيئة ضبطت ايضا سندات مزورة في هيئة استثمار المحافظة، مررت مشاريع استثمارية بعد انتهاء المدة المسموح بالتقديم عليها، مقابل مبالغ مالية طائلة ".

وبين المصدر، أن "المحققين قاموا باحالة الملفين إلى قاضي التحقيق للبت بهما، وإكمال إجراءات التحقيق، ومحاسبة المقصرين".

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