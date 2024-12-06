ذي قار.. ضبط مسؤول في دائرة بلدية متلبساً بالرشوة وتلاعب بـ161 معاملة قطع أراضي

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، بقيامها بضبط حالات رشى وتلاعبٍ في اثنين من دوائر مُديريَّة بلديَّات مُحافظة ذي قار، تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين في المحافظة.

وقالت الهيئة بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من مُحقّقي الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات ذي قار وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة رفع التجاوزات في بلديَّة البطحاء مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ من المال"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهم لدى خروجه من المُديريَّة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء الإسراع بإجراءات تخصيص قطعة أرض للمراجع".

وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن، بعد المُتابعة والتدقيق، من كشف حالات تلاعبٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّة لذوي الشهداء والجرحى في شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة"، لافتةً إلى "رصد تلاعبٍ في (161) معاملة تخصيص تمَّ تسجيلها خلافاً للقانون من أصل (270) معاملة تمَّ تدقيقها".

ولفتت الهيئة إلى "إدراج أشخاصٍ غير مُستحقين فيها، ممَّا أدى إلى إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالمال العام بحسب تقدير لجنة التضمين المُؤلَّفة في المُحافظة".

وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم واستمرار التحقيق لتحديد المُقصّرين في العمليَّة الثانية؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهم".