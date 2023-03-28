ذي قار.. صدور أمر استقدام بحق مسؤول لارتكابه "عمداً" ما يخالف واجبات وظيفته

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحق أحد المسؤولين المحليّين في محافظة ذي قار.

وأفادت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام قائممقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة الدواية عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائممقاميَّة القضاء".

وتابعت ان "القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفته".