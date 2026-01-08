ذي قار.. إصدار حزمة قرارات إدارية وتثبيت مديرين بالأصالة

شفق نيوز- ذي قار

أصدر مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، حزمة من القرارات الإدارية والتنظيمية بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، شملت تكليف رؤساء لجان وتثبيت عدد من المديرين بالأصالة في الدوائر المحلية.

وطبقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المجلس صوت على تكليف، ناصر الطوكي رئيساً للجنة الطاقة في المحافظة، ضمن جهود تعزيز متابعة قطاع الطاقة والإشراف على المشروعات والخطط ذات الصلة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الموارد الطاقية".

كما صوت المجلس على تكليف، عبد الباقي العمري، رئيساً للجنة النزاهة، دعما لتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة وتفعيل آليات المساءلة في الأداء الحكومي والمؤسسات المحلية".

في حين وافق المجلس بالأغلبية المطلقة على تثبيت مدير دائرة التخطيط العمراني، صلاح شنين علوان، بالأصالة، تأكيداً لثقته بكفاءته وإدارته، وبهدف دعم الاستقرار الإداري وتطوير قطاع التخطيط العمراني.

هذا وقرر المجلس تثبيت مهند السهلاني، مديراً لدائرة الشباب والرياضة بالأصالة، تثميناً لخبرته وكفاءته، ولضمان استمرارية الجهود الرامية إلى الارتقاء ببرامج وأنشطة الشباب والرياضة في المحافظة.