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ذي قار.. أصحاب الأفران يحتجون على ارتفاع أسعار الطحين ويحذرون من "مؤامرة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-08T08:17:52+0000
ذي قار.. أصحاب الأفران يحتجون على ارتفاع أسعار الطحين ويحذرون من "مؤامرة"

شفق نيوز/ نظم عدد من أصحاب المخابز والأفران في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على ارتفاع أسعار الطحين في المحافظة.

وقال عدد من المنظمين للوقفة لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار مادة الطحين بين ليلة وضحاها ارتفعت من 15 الف دينار إلى الضعف مرتين"، لافتين إلى أن " هناك مؤامرة تحاك من قبل التجار ضد أهل ذي قار".

وأضافوا، أن "جميع المطاحن تعمل بصورة طبيعية في المحافظة، ولم نرَ اي خلل فيها"، مشيرين إلى أن "مادة الطحين تهرب إلى محافظة نينوى بحجة العلف".

وطالبوا الحكومة المركزية والمحافظ بـ"التدخل الفوري لإنقاذ المواطن الذي قاري".

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