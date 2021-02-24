ذي قار.. إصابة 32 طبيباً بكورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز"، أن "عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بلغ 32 طبيباً، غالبيتهم تم إدخالهم الى مراكز الشفاء لغرض معالجتهم"، لافتا إلى أن "من بين المصابين أطباء كبار معروفين على مستوى العراق".

وبين المصدر، أن "المصابين الذين تم إدخالهم مراكز العلاج يبلغ عددهم 17 طبيباً، فيما يتعالج قرابة 15 مصابا من الاطباء داخل منازلهم كون اصابتهم خفيفة ولا تتطلب إدخالهم مركز علاج كورونا".