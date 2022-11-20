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ذي قار.. إصابة معلم بسبب خلاف على أرض والسجن 15 عاماً لمجرم

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-20T13:20:00+0000
ذي قار.. إصابة معلم بسبب خلاف على أرض والسجن 15 عاماً لمجرم

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باقتحام مواطنين لمدرسة "يعسوب الدين" الابتدائية شمالي محافظة ذي قار، وأصابوا معلماً بجروح.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "خلافاً بين أولياء تلاميذ في مدرسة يعسوب الدين الابتدائية بقرية العگب بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اقتحموا مدرسة أولادهم وأصابوا معلماً بداخلها بطلق ناري، بعد أن ضربوه بعصا في رأسه".

وأضاف المصدر، أن "سبب الاقتحام يعود لخلاف بين أولياء التلاميذ والمعلم على أرض زراعية".

في شأن آخر، أصدرت محكمة جنايات ذي قار الحكم بالسجن لمدة 15 عاما ضد احد المجرمين، لإدانته بقتل أحد المواطنين في منطقة حي سومر، بمدينة الناصرية مركز المحافظة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

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