ذي قار.. شركة مقاولات تنسحب من مشروع رياضي بسبب تهديدات عشائرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن الشركة المنفذة لمشروع الملعب الأولمبي في الناصرية أوقفت عملها بسبب التهديدات العشائرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة التركية المنفذة لملعب الناصرية الأولمبي سعة 30 ألف متفرج انسحبت من العمل بسبب التهديدات من قبل العشائر المحيطة بموقع الملعب".

وبين أن "العشائر المحيطة بالملعب تشترط على الشركة تأمين فرص عمل لأبنائها في المشروع مقابل السماح لها بمواصلة العمل"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من العمال العراقيين في المشروع إلا أنهم من مناطق أخرى في المحافظة ولا يوجد أيدي عاملة من أهالي المنطقة في المشروع".

وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد أعلنت في وقت سابق سحب العمل من الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع بسبب تلكؤها في العمل بالملعب وتأخر إنجازه.

فيما تسلمت شركة تركية الملعب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار، و بسقف زمني للإنجاز يبلغ العامين.