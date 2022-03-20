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ذي قار.. شركات أهلية تكسر أنابيب المياه وتمنع وصوله إلى المنازل

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-20T16:31:37+0000
ذي قار.. شركات أهلية تكسر أنابيب المياه وتمنع وصوله إلى المنازل

شفق نيوز / اتهمت مديرية ماء ذي قار، يوم الأحد، شركات أهلية تتعامل مع دوائر حكومية بإحداث كسور في أنابيب مياه الإسالة بالمحافظة، ما تسببت بقطع الماء عن المنازل.

وقال مدير ماء ذي قار، باسم جار الله، لوكالة شفق نيوز، إن "شركات أهلية تعمل مع دائرتي إتصالات وبريد ذي قار، والموارد المائية، تسببتا بكسور كبيرة لأنبابيب المياه في مدينة الناصرية"، لافتاً إلى أن "أحد هذه الكسور استمر العمل به أكثر من 20 ساعة، وتسبب بقطع الماء عن غالبية اقضية ونواحي المحافظة، منذ يوم أمس".

وأضاف جار الله، أن "هذه الشركات تعمل دون تنسيق مع دائرة ماء ذي قار، ولم تبلغ بالعمل الذي تقوم به لتحديد مسار أنبابيب مياه الإسالة، ووصل الحال بها إلى كسر أنبوب مياه وإغراق الشوارع".

ووجه مدير ماء ذي قار، بـ"احصاء الأضرار التي تسببت بها هذه الشركات وتقديم شكوى قضائية أمام المحاكم المختصة، حفاظا على المال العام".

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