ذي قار.. شاب ينتحر "شنقاً" وإنقاذ آخر في اللحظات الأخيرة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بانتحار شاب "شنقاً" لأسباب مجهولة وإنقاذ آخر من موت محقق، شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية سجلت حالة انتحار لشاب عمره 19 عاماً أقدم على شنق نفسه بواسطة (شماغ) معلق في مروحة سقفية داخل منزله بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال مجهولة لدى ذويه"، مضيفاً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وفي السياق، ذكر المصدر أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً أقدم على الانتحار بقطع أوردة يده بواسطة (موس) داخل منزله في قضاء الغراف نتيجة ضغوط نفسية"، مبيناً أن ذويه تمكنوا من إنقاذه ونقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.