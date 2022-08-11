ذي قار.. شاب يقتل شقيقه بسبب تغيير الرمز السري للـ"واي فاي"

شفق نيوز / كشفت مديرية مكافحة إجرام ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، عن ملابسات جريمة قتل ارتكبها شخص بحق شقيقه، إثر تغييره الرمز السري لشبكة "الواي فاي" الانترنت.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء، أحال الاوراق التحقيقية الخاصة بوفاة شاب اثر تعرضه للإصابة بالرقبة بتاريخ 9 آب الجاري، أثناء تنظيف زجاج المنزل، (حسب ادعاء ذويه) والذي تعرض على إثرها إلى قطع الحبل الشوكي وتسبب بشلل تام مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن "من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة اجرام الناصرية الأوراق التحقيقية، وتولد شكوك بوجود جريمة قتل، وجه قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق.خ الركن سعد علي عاتي حربية، بتشكيل فريق عمل بإشراف مدير المكافحة العميد حسين علي خضير وضابط الشعبة العميد الحقوقي يحيى حميد صكبان".

وأضافت المديرية، أن "بعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجني عليه إلى شعبة المكافحة، تم الاتهام إليه وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفره ضده".

وأشارت إلى أن "المتهم ( أ . ع . خ ) البالغ من العمر 22 عاماً، اعترف بارتكاب الجريمة، إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت، وقيامه بطعن المجني عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها".

وبحسب مديرية مكافحة إجرام ذي قار، تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً، وأجري له كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، لإكمال التحقيق معه أصولياً.