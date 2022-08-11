سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. شاب يقتل شقيقه بسبب تغيير الرمز السري للـ"واي فاي"

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-11T18:35:35+0000
ذي قار.. شاب يقتل شقيقه بسبب تغيير الرمز السري للـ"واي فاي"

شفق نيوز / كشفت مديرية مكافحة إجرام ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، عن ملابسات جريمة قتل ارتكبها شخص بحق شقيقه، إثر تغييره الرمز السري لشبكة "الواي فاي" الانترنت.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء، أحال الاوراق التحقيقية الخاصة بوفاة شاب اثر تعرضه للإصابة بالرقبة بتاريخ 9 آب الجاري، أثناء تنظيف زجاج المنزل، (حسب ادعاء ذويه) والذي تعرض على إثرها إلى قطع الحبل الشوكي وتسبب بشلل تام مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن "من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة اجرام الناصرية الأوراق التحقيقية، وتولد شكوك بوجود جريمة قتل، وجه قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق.خ الركن سعد علي عاتي حربية، بتشكيل فريق عمل بإشراف مدير المكافحة العميد حسين علي خضير وضابط الشعبة العميد الحقوقي يحيى حميد صكبان".

وأضافت المديرية، أن "بعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجني عليه إلى شعبة المكافحة، تم الاتهام إليه وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفره ضده".

وأشارت إلى أن "المتهم ( أ . ع . خ ) البالغ من العمر 22 عاماً، اعترف بارتكاب الجريمة، إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت، وقيامه بطعن المجني عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها".

وبحسب مديرية مكافحة إجرام ذي قار، تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً، وأجري له كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، لإكمال التحقيق معه أصولياً.

related

ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

Date: 2021-06-14 08:21:19
ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

جريمة تهز ذي قار.. قتلت ابن اختها ثم انتحرت رميا بالرصاص

Date: 2022-06-03 10:50:46
جريمة تهز ذي قار.. قتلت ابن اختها ثم انتحرت رميا بالرصاص

ذي قار.. كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير

Date: 2021-09-25 15:33:08
ذي قار.. كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير

العثور على جثة مشوهة جنوبي العراق

Date: 2020-02-15 08:50:38
العثور على جثة مشوهة جنوبي العراق

القبض على متهم بقتل ثلاثة أشخاص اثر خلاف عشائري في ذي قار

Date: 2019-12-15 09:33:12
القبض على متهم بقتل ثلاثة أشخاص اثر خلاف عشائري في ذي قار

مأساة عائلية.. رجل يفتح النار على زوجته وأهلها في ذي قار

Date: 2021-01-19 18:32:04
مأساة عائلية.. رجل يفتح النار على زوجته وأهلها في ذي قار

بلدة بذي قار تعلن إحالة طالب للعدالة بعد هجومه بالرصاص على مدرسة ومحاصرة إدارتها

Date: 2022-04-05 13:39:38
بلدة بذي قار تعلن إحالة طالب للعدالة بعد هجومه بالرصاص على مدرسة ومحاصرة إدارتها

بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار

Date: 2021-07-11 06:26:26
بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار