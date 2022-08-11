ذي قار.. سحب رخص استثمار إبراهيم الخليل و"كلينكو"

شفق نيوز / قررت إدارة هيئة استثمار ذي قار، يوم الخميس، سحب رخصتي استثمار لمشروع إبراهيم الخليل و"كلينكو"، وإيقاف العمل برخصة استثمار أخرى، وذلك ضمن مخطط إنهاء ملف المشاريع المتلكئة بالمحافظة تباعاً.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة هيئة استثمار ذي قار، في مقر الهيئة، وبحضور ستة أعضاء، وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة علي عبد الهادي الدخيلي، المدير العام لهيئة استثمار ذي قار، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقرر مجلس الإدارة، بحسب البيان "سحب الرخصة الاستثمارية لمشروع إبراهيم الخليل، لأسباب قانونية وفنية، وإعادة الفرصه إلى بلدية الناصرية"، مقترحة في الوقت نفسه أن تكون الفرصة "أماكن خضراء وشوارع مفتوحة من النهر إلى شارع إبراهيم الخليل، لتخفيف الاختناقات المرورية في مركز المدينة".

وقرر المجلس أيضاً "سحب الرخصة الاستثمارية لمشروع (كلينكو) لتدوير النفايات، وإعلانها فرصة استثمارية من جديد بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى إيقاف استثمار محطات الوقود داخل مربع المدينة".