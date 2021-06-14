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ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-14T08:21:19+0000
ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل شخصين أحدهما بهجوم مسلح والآخر بحادث سير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مواطنا في الثلاثينيات من عمره قتل بهجوم مسلح على يد صديقه بسبب الخلاف فيما بينهما على نقل السياح في اهوار قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجاني والمجنى عليه يعملان في نقل السياح داخل مناطق الاهوار".

واضاف المصدر، أن "شخصا آخر يعمل منتسب أمني لقي مصرعه بحادث سير في قضاء الشطرة، حيث كان يستقل دراجة تسير عكس السير واصطدمت بعجلة تشارجر".

وبين، أن "الشخصين المجنى عليهما نقلا للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

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