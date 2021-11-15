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ذي قار.. إزالة 581 حالة تجاوز عن شبكة الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-15T18:31:23+0000
ذي قار.. إزالة 581 حالة تجاوز عن شبكة الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاثنين، إزالة 581 حالة تجاوز عن الشبكة الكهربائية في الاسبوع الماضي.

وقال مدير الفرع المهندس احمد حنون حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان الفنية المكلفة برفع التجاوزات في قواطع التوزيع ومراكز الصيانة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائيّة".

وأضاف، أن "الحملات أسفرت خلال الاسبوع الماضي عن رفع 581 حالة تجاوز مصنفة على النحو التالي 423 حالة تجاوز منزلي ، 119 تجاري، 4 صناعي، 2 زراعي ، 33 نظام متجاوزين فضلاً عن توجيه إنذارات للمتجاوزين عدد 14".

ولفت حسن الى ان "التجاوزات التي تم إزالتها تمثلت باستخدام الربط المباشر من دون وجود المقياس وتبادل التغذية بين منطقة وأخرى فضلاً عن السحب العشوائي للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط الفني الأصولية وقيام بعض المشتركين بالسحب من اتجاهين".

واشار إلى إن "الحملات تهدف الى القضاء على ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية لتقليص نسبة الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة وتنظيم عملية الاستهلاك بما يؤمن التوزيع العادل للطاقة بين المواطنين ويضمن استمرارية التيار الكهربائي".

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