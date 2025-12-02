ذي قار.. إزالة أكثر من 1000 حالة تجاوز خلال أسبوعين

شفق نيوز- ذي قار

أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، سلامة السرهيد، يوم الثلاثاء، إزالة أكثر من 1000 حالة تجاوز في مناطق مختلفة من المحافظة، ضمن حملة الحكومة المحلية لرفع التجاوزات عن الممتلكات العامة.

وقال السرهيد لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة التي تنفذها الحكومة المحلية لرفع وإزالة التجاوزات مستمرة بوتيرة متصاعدة، مشددا على أن المحافظة لن تسمح بأي محاولة للتجاوز على الممتلكات العامة أو الإضرار بالمساحات الخدمية".

ولفت إلى أن "الحملة نجحت خلال الأسبوعين الماضيين في إزالة أكثر من 1000 حالة تجاوز بمختلف مناطق المحافظة، وذلك بدعم مباشر من بلدية الناصرية وإسناد القوات الأمنية التي رافقت الفرق البلدية أثناء تنفيذ المهام".

وأضاف السرهيد، أن "الحملة تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لاستعادة الفضاءات العامة وتنظيم الشوارع وفتح الطرق المغلقة بسبب التجاوزات".

واكد، أن "الإجراءات لن تتوقف وستشمل جميع الوحدات الإدارية من أجل فرض النظام وتحسين واقع الخدمات".