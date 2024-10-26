ذي قار.. رجل يصيب زوجته برصاصة أثناء تنظيف سلاحه و"حدّاد" يتسبب بحرق سيارة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل حادثين امنيين احدهما اصابة رجل لزوجته بسلاح ناري شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة في الثامنة عشرة من عمرها أصيبت برصاصة صادرة من سلاح (كلاشنكوف) بالخطأ أثناء عملية تنظيف السلاح من قبل زوجها، داخل منزلهما بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أنه "تم نقل المرأة المصابة للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي حادث آخر، اندلعت النيران في عجلة صالون، بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات في حادثة اندلاع النيران في العجلة اثبتت انها كانت بسبب تطاير شرار من حدادة (كوسرة) كانت بالقرب منها"، لافتا إلى ان "فرق الدفاع المدني قامت بإخماد النيران التي اندلعت العجلة دون أضرار بشرية".