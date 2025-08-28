ذي قار.. رجل يحرق منزل عائلته بسبب خلاف وإصابة شخص بشجار مسلح

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، باحراق رجل لمنزل عائلته بسبب خلاف مع ابنه، فيما أصيب شخص بشجار مسلح شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً عائليا اندلع بين الأب والابن، ما أدى إلى قيام الأب بإحراق منزل العائلة والتسبب بخسائر مادية جسيمة في منطقة حي العلماء بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "العائلة تقدمت بشكوى ضد الأب وتم توقيفه على ذمة التحقيق".

وفي حادث آخر، تابع المصدر، أن "شجارا مسلحاً اندلع بين طرفين في شارع الگص بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، مبينا أن "الشجار أدى لاصابة احد الاشخاص بجروح بليغة وتم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".