ذي قار.. دراجة نارية تصطدم بـ"تشارجر" وتخلف قتيلين

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع شخصين، أحدهما منتسب أمني، إثر حادث سير وقع على طريق الزائرين في منطقة الإسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن تصادم دراجة نارية كان يستقلها الضحيتان مع مركبة من نوع "تشارجر"، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وأضاف أن القوات الأمنية أوقفت سائق المركبة المتسبب بالحادث، وجرى احتجازه على ذمة التحقيق، فيما نُقلت الجثتان إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.