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ذي قار .. دائرة حكومية تغلق أبوابها بسبب خلاف مع نقابة المحامين

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-22T08:07:30+0000
ذي قار .. دائرة حكومية تغلق أبوابها بسبب خلاف مع نقابة المحامين

شفق نيوز / اعلنت مديرية بلدية الناصرية، في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، اضرابا عاما عن العمل لأجل غير محدود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن" موظفي بلدية الناصرية في محافظة ذي قار باشروا إضرابا عاما عن الدوام الوظيفي في المديرية، وذلك من خلال عدم استقبال المراجعين للدائرة والاكتفاء بالتواجد داخل المديرية.

وأضاف المراسل ان الموظفين اضربوا عن الدوام بسبب ما وصفوه بتجاوزات أعضاء نقابة المحاميين العراقيين في محافظة ذي قار عليهم .

ودارت مشادات كلامية يوم أمس بين عدد من أعضاء النقابة وموظفين في البلدية، فيما لم تتضح الأسباب الحقيقية للخلاف بين الطرفين.

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