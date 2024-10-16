ذي قار.. إدارة روضة تعاقب طفلاً بـ"الكيّ بالنار" وتعتدي على ذويه (فيديو ووثائق)

شفق نيوز/ أكدت مديرية تربية ذي قار، يوم الأربعاء، إغلاق إحدى رياض الأطفال بسبب قيام إدارتها بتعنيف طفل بطريقة "وحشية"، مضيفة أن الروضة مخالفة للتعليمات وغير مجازة رسمياً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تعرض طفل بعمر خمس سنوات لتعنيف "وحشي" من قبل إدارة روضة "ساينس" في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث تم "كيّ" يديه بمعدن ساخن، إلى جانب كدمات في مناطق متفرقة من جسمه، كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام إدارة الروضة بالتجاوز لفظياً على والد ووالدة الطفل والتعدي على الأم بالضرب.

وعلى خلفية ذلك، قال مدير عام تربية ذي قار، علي إسماعيل، لوكالة شفق نيوز "قمنا بإغلاق روضة (ساينس) بسبب مخالفتها التعليمات الصادرة من وزارة التربية، بعد شكوى تقدمت بها الدائرة القانونية في مديرية التربية ضد الروضة أمام القضاء، وأيضاً بسبب حادثة تعنيف أحد الأطفال، وتم إغلاقها من قبل مفارز جهاز الأمن الوطني".

وأضاف إسماعيل "حادثة تعنيف الطفل حصلت في شهر آيار/ مايو الماضي ولا نعرف سبب تسريبه في الوقت الحالي".