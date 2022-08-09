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ذي قار.. إخلاء مرضى غسيل الكلى من مشفاهم بعد نجاتهم من فاجعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T20:46:02+0000
ذي قار.. إخلاء مرضى غسيل الكلى من مشفاهم بعد نجاتهم من فاجعة

شفق نيوز/ كشف مسؤول في دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن نجاة مرضى مركز غسل الكلى في مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة من "فاجعة" كادت تودي بحياتهم.

وذكر المسؤول لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً ضرب غرفة الكهرباء داخل المركز في المشفى وأدى إلى قطع التيار الكهربائي بداخله"، لافتا إلى أن "الحريق حصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن "ادارة المركز أخلت جميع المرضى إلى ردهات أخرى، خوفا على حياتهم وبسبب انقطاع التيار الكهربائي"، لافتا الى أن "جميع المرضى الذين يخضعون للعلاج يعتمدون على التيار الكهربائي في عملية الغسل ونقل الدم".  

وبين، ان "المركز الان متوقف العمل بشكل كلي"، مشيرا الى ان "الشركة المختصة المتعاقدة مع وزارة الصحة باشرت بأعمالها بصيانة العطل لإعادته إلى العمل ".

وتنشر وكالة شفق نيوز، صوراً تحصلت عليها تظهر دخانا في ردهات المستشفى بسبب العطل الكهربائي. 

 

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