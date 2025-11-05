ذي قار.. إخلاء سبيل رئيس مجلس المحافظة السابق بعد توقيفه بتهمة "السب"

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، باخلاء سبيل رئيس مجلس محافظة ذي قار السابق عبدالباقي العمري، بكالفة مالية بعد دعوى سب وتشهير رفعت ضده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي محكمة تحقيق الإصلاح قرر اخلاء سبيل العمري بكفالة مالية قدرها 10 ملايين، بعد توقيفه في المحكمة لمدة ساعة، وذلك عن دعوى رفعت ضده بتهمة سب الشرف والعرض".

وأوضح أن "سبب الدعوى منشور للعمري على موقع الفيسبوك، حيث نال من شرف بعض الأهالي، ما أدى لرفع دعوى قضائية ضده".

وبين أن "قرار الاستقدام صدر وفق احكام المادة 434 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".