ذي قار .. إخلاء دوائر الكهرباء كافة من الموظفين بسبب تلقيهم تهديدات

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بإخلاء دوائر الكهرباء كافة في محافظة ذي قار من الموظفين وذلك بسبب تلقيهم تهديدات من قبل المحتجين على تردي واقع الطاقة في المحافظة التي تقع جنوبي البلاد.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، إنه فعلا تمّ إخلاء جميع موظفي دوائر الكهرباء في محافظة ذي قار بعد تهديدات المتظاهرين بسبب عدم اقرار انشاء محطة إنتاج الكهرباء من قبل الحكومة المحلية في المحافظة ومجلس الوزراء الاتحادي.

وقبل نحو أسبوع باشر العشرات من المحتجين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بنصب سرادق الاعتصام في إشارة إلى عودة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.