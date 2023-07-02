ذي قار خلال ساعات: حريق ونزاع عشائري وحادث سير ووفاة نزيل في سجن الحوت

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عددا من الحوادث الامنية في مناطق مختلفة من المحافظة بينها حريق معمل نجارة للخشب، ووفاة نزيل داخل سجن الحوت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "حريقاً أصاب معمل نجارة بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة دون معرفة أسبابه"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت باخماد النيران، دون اي اضرار بشرية سوى المادية منها".

وتابع المصدر، ان "الأجهزة الامنية سجلت كذلك اندلاع نزاع عشائري عنيف بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، بين عشيرتي (الغضابنة وآل معافى) بسبب حادث قتل سابق بينهم"، مبينا ان" قوة امنية كبيرة اقتحمت النزاع وقامت بإيقافه بالقوة ".

وفي جنوب الناصرية أيضا، حيث شهد قضاء الطار، تصادم عجلة بيك اب مع دراجة نارية نوع (ستوتة) وأدى الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح، 3 منهم بحالة بحالة خطرة جدا، وتم نقل المصابين للمشفى التركي في الناصرية مركز المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

واضاف المصدر، ان "نزيلاً محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بسبب عارض صحي طارئ، لم يفلح معه نقله للمشفى لغرض العلاج".