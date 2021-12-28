ذي قار.. خريجون معتصمون يتوعدون بغداد بـ"ما لا يحمد عقباه"

شفق نيوز/ توعد خريجو الإدارة والاقتصاد المعتصمون في ذي قار، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية باللجوء الى تصعيد لا يحمد عقباه في حال عدم توفير فرص وظيفية لهم.

واعلن المعتصمون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انهم وبناء على طلب من المحافظ الجديد محمد هادي الغزي، سيعلقون اعتصامهم امام ديوان المحافظة لمنح الحكومة الاتحادية مهلة زمنية لتنفيذ مطالبهم.

وقالوا في البيان "نحن خريجو الادارة والاقتصاد الشريحة المهمشة والمسلوبة حقوقنا من فرص العمل بسبب تعاقب الحكومات الفاسدة، كنا وما زلنا وباقون نطالب بحقوقنا المسلوبة الا وهي توفير فرص عمل لنا اسوة ببقية الشرائح التي حصلت على حقوقها".

واضافوا "نمهل الحكومة المحلية والمركزية مهلة من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الاحد المصادف 1/1/2022 هذا ما اتفق عليه مع الحكومة المحلية، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطلبنا الا وهو التعيين في دوائر الدولة سيحدث كل ما لا يحمل عقباه".