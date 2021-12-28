سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. خريجون معتصمون يتوعدون بغداد بـ"ما لا يحمد عقباه"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-28T14:28:59+0000
ذي قار.. خريجون معتصمون يتوعدون بغداد بـ"ما لا يحمد عقباه"

شفق نيوز/ توعد خريجو الإدارة والاقتصاد المعتصمون في ذي قار، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية باللجوء الى تصعيد لا يحمد عقباه في حال عدم توفير فرص وظيفية لهم.

واعلن المعتصمون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انهم وبناء على طلب من المحافظ الجديد محمد هادي الغزي، سيعلقون اعتصامهم امام ديوان المحافظة لمنح الحكومة الاتحادية مهلة زمنية لتنفيذ مطالبهم.

وقالوا في البيان "نحن خريجو الادارة والاقتصاد الشريحة المهمشة والمسلوبة حقوقنا من فرص العمل بسبب تعاقب الحكومات الفاسدة، كنا وما زلنا وباقون نطالب بحقوقنا المسلوبة الا وهي توفير فرص عمل لنا اسوة ببقية الشرائح التي حصلت على حقوقها".

واضافوا "نمهل الحكومة المحلية والمركزية مهلة من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الاحد المصادف 1/1/2022 هذا ما اتفق عليه مع الحكومة المحلية، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطلبنا الا وهو التعيين في دوائر الدولة سيحدث كل ما لا يحمل عقباه".

related

"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

Date: 2021-01-19 13:38:58
"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

ذي قار تستيقظ على "اطارات مشتعلة" اغلقت طرقاً رئيسة

Date: 2021-08-05 05:10:34
ذي قار تستيقظ على "اطارات مشتعلة" اغلقت طرقاً رئيسة

ذي قار.. موظفون يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية وإقالة مسؤولين

Date: 2021-11-17 07:09:36
ذي قار.. موظفون يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية وإقالة مسؤولين

بعد اختفائه لمدة 40 عاما .. العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

Date: 2021-05-09 05:24:13
بعد اختفائه لمدة 40 عاما .. العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

تماثل مصابة بكورونا للشفاء واخضاع فريق آثاري اجنبي للفحص جنوبي العراق

Date: 2020-03-15 11:24:12
تماثل مصابة بكورونا للشفاء واخضاع فريق آثاري اجنبي للفحص جنوبي العراق

تظاهرة في ذي قار تطالب بتحسين الخدمات (صور)

Date: 2021-03-15 07:06:27
تظاهرة في ذي قار تطالب بتحسين الخدمات (صور)

قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

Date: 2021-07-07 12:00:08
قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

ذي قار تحيل 266 مشروعاً تربوياً إلى التنفيذ

Date: 2021-10-16 08:40:48
ذي قار تحيل 266 مشروعاً تربوياً إلى التنفيذ