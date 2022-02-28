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ذي قار.. أحمد حنون خلفاً لعبد الكريم قاسم رغم رفض "ثوار تشرين" (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T18:40:51+0000
ذي قار.. أحمد حنون خلفاً لعبد الكريم قاسم رغم رفض "ثوار تشرين" (وثيقة)

شفق نيوز/ وافقت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، على تنصيب عبد المجيد علاء، مديراً لفرع توزيع كهرباء ذي قار، خلفاً لأحمد حنون حسن.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، قسم الشؤون الإدارية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، تنسيب أحمد حنون حسن، للعمل في ديوان محافظة ذي قار، بمنصب معاون المحافظ للشؤون الفنية لمدة سنة واحدة".

وفي غضون ذلك؛ مصدر من "ثوار تشرين"، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً منهم أخبروا صباح اليوم محافظ ذي قار، محمد الغزي، برفضهم تولي مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار، منصب المعاون الفني له، خلفا للمعاون الحالي، عبد الكريم قاسم".

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