ذي قار.. أحكام بالسجن المؤبد لمدان بقتل شقيقه و12 عاماً لتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات بالمحافظة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم أُدين بقتل شقيقه رمياً بالرصاص وسط مدينة الناصرية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة أصدرت أيضاً حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار بحق تاجر مخدرات، بعد إدانته بالاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المصدر أن القرارين صدرا استناداً إلى أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.