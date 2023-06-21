ذي قار.. حريق يطال مدرسة وبستانين وتسليب عجلة تحت تهديد السلاح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بحدوث حريق طال بستانين ومدرسة ما تسبب بأضرار مادية، فيما قام مسلحون مجهولون بتسليب عجلة بقوة السلاح.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حريقاً ضرب بساتين ومدرسة قيد الانشاء في قرية آل عبيد بقضاء قلعة سكر، شمالي محافظة ذي قار، حيث تسبب الحريق ايضاً بتلف 50 نخلة وشجرة مختلفة الأنواع، فضلا عن احتراق مضختي ماء"، لافتا الى "السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".

وأضاف المصدر أن "أربعة أشخاص مجهولين يحملون مسدساً وآلة جارحة قاموا بتسليب وسرقة عجلة نوع كيا بنكو موديل 2022 في قضاء الرفاعي، شمالي محافظة ذي قار، بعد أن أوقفوا صاحبها على الشارع العام وانزلوه بقوة السلاح والهرب بالعجلة الى جهة مجهولة الهوية".