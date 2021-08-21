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ذي قار.. حريق في مؤسسة حكومية يأتي على وثائق رسمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-21T14:47:53+0000
ذي قار.. حريق في مؤسسة حكومية يأتي على وثائق رسمية

شفق نيوز/ أفصح مدير زراعة ذي قار، صالح هادي، اليوم السبت، عن تفاصيل الحريق الذي طال دائرة زراعة المحافظة.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "(السلك) الخارجي لمكيف غرفة المساحين في دائرة الزراعة ونتيجة الأجواء الحارة، احترق وأدى إلى تطاير الشرار منه مما تسبب بإحتراق الغرفة الخاصة بالمساحين في الدائرة".

وبين، أن "الخسائر هي كتب مخطابات يومية وتوجد منها نسخ أخرى في أقسام أخرى، وخرائط قديمة مستنسخة، كون الأصلية الدائرة تحتفظ بها في أماكن خاصة، بسبب قدمها".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون خسائر بشرية تذكر، بإستثناء المادية التي يمكن تعويضعها".

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