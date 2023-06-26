ذي قار.. حريق في مجمع للاثاث يتسبب بخسائر تقدر بـ250 مليون دينار (فيديو)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري بمحافظة ذي قار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن 3 فرق من الدفاع المدني في محافظة ذي قار تخمد حريقاً اندلع بمجمع للأثاث المنزلية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأشار مراسلنا إلى ان الحريق تسبب بخسائر مادية تقدر بأكثر من 250 مليون دينار عراقي، فيما تم إنقاذ 30 مليون دينار كمبالغ نقدية في قاصة المجمع.

ولفت إلى أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي داخلي، وتم إخماد الحريق بعد ساعة قرابة ساعة على اندلاعه.