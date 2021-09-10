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ذي قار.. حريق "غامض" يودي بحياة زوجة منتسب أمني وأطفاله الأربعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-10T16:35:49+0000
ذي قار.. حريق "غامض" يودي بحياة زوجة منتسب أمني وأطفاله الأربعة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع عائلة أحد منتسبي الأمن بحادث حريق في منزله جنوبي المحافظة، وسط ظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عائلة أحد منتسبي الأجهزة الأمنية مكونة من امرأة وأطفالها الأربعة قضوا بحادث حريق منزلهم بناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن الحريق كان عبارة عن انتحار جماعي نفذته الوالدة بحق أطفالها ونفسها"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".

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