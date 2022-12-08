حداد وعطلة رسمية في ذي قار

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في مدينة الناصرية أمس .

وأشار الغزي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، الى ان التعطيل سيشمل جميع المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات باستثناء الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية والصحية .

كما عبّر المحافظ، عن عزائه العميق جراء ضحايا أحداث التظاهرات التي حدثت في مدينة الناصرية، معلناً الحداد ثلاثة أيام في محافظة ذي قار بدءً من اليوم الخميس .

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم أمس الأربعاء، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن سقط نتيجتها قتلى وجرحى.

ووجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بدلا عنه".

في السياق، قال مراسلنا في ذي قار، إن العميد مكي شناع سيباشر مهام عمله صباح اليوم الخميس خلفاً للفريق سعد حربية.