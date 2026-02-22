ذي قار.. حبس مراسل صحفي عاماً بتهمة الاساءة إلى مسؤول محلي

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن حكماً قضائياً صدر بحبس مراسل صحفي لمدة سنة واحدة بتهمة الإساءة بحق أحد المسؤولين المحليين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الناصرية أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة على مراسل قناة النهرين راسم كريم، بعد إدانته بتوجيه السب والقذف لمدير بلدية الناصرية وعدد من كوادرها.

وأوضح أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (433) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.