ذي قار.. إحباط محاولة إدخال آلاف الأطنان من المواد الانشائية والصحية بكتب مزورة

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم السبت، احباط محاولة ادخال الاف الاطنان من المواد الانشائية والصحية بكتب مزورة بحجة الإعفاء الضريبي والكمركي.

وقال الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القسم القانوني في ديوان المحافظة تمكن من خلال المتابعة إحباط محاولة إدخال 165 الف طن من المواد الانشائية والصحية تحت عناوين مختلفة بغرض الإعفاء الضريبي والكمركي من خلال تزوير كتب رسمية لديوان المحافظة".

وأضاف انه "وجه بتشكيل لجنة مشتركة مع الأمن الوطني لمعرفة الأشخاص الذين يقفون خلف هذه العملية ومتابعة الملف مع هيئة الضرائب فيما تم إيفاد موظفي قسم الشؤون القانونية في الاسبوع الماضي الى الهيئة العامة للضرائب لإيقاف إجراءات دخول تلك المواد وتمت الاستجابة من قبلهم".