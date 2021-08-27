ذي قار.. إحالة 80 مشروعا داخل قضاء الفجر للتنفيذ

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية بقضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن إتمام احالة 80 مشروعا داخل القضاء للتنفيذ، فيما أكدت انها تلقت دعما كبيرا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر قائممقام الفجر، مهدي شناوة لوكالة شفق نيوز؛ أن "إدارته تلقت بلاغا من قبل بلديات ذي قار في حكومة المركز بإحالة 78 مشروعا يخص شوارع القضاء مع البنى التحتية بشكل كامل بقيمة 10 مليار دينار عراقي وبطول 50 كم متر داخل مركز مدينة الفجر أقصى شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف كما، أن "إدارته شرعت بإحالة مشروع طرق وجسور في القضاء للتنفيذ بطول 10 كم بقيمة مالية بلغت مليار و300 مليون دينار عراقي"، لافتا إلى أن "مشروعا ثالثا مهما تأخر الانطلاق فيه فترة من الزمن، سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة يشمل إيصال الماء لقرى وارياف خارج قضاء الفجر بطول 20 كم وبتكلفة مالية تبلغ أكثر من مليار و370 مليون دينار".

وأكد شناوة، أن "القضاء حصل على دعم كبير من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بزيادة مبالغه المالية المخصصة للمشاريع، كونه من المناطق المتضررة".