ذي قار.. حالة وفاة جديدة لمتظاهر أصيب بمجرزة "جميل الشمري"

شفق نيوز / أعلن رئيس رابطة جرحى تظاهرات، علي مهدي عجيل، يوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لأحد المتظاهرين من المصابين في مجزرة "جميل الشمري" بمحافظة ذي قار، قبل عامين.

وذكر عجيل لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهر أنس مالك، البالغ من العمر 25 عاما، وهو أحد المصابين من مجزرة جميل الشمري نهاية عام 2019، توفي صباح اليوم، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء الهجوم الغادر على المتظاهرين".

وأضاف، أن "مالك تم بتر ساقه لمرتين وأصيب بمرض السكري والصرع نتيجة حالة نفسية تعرض لها أثناء عملية بتر الساق لأول مرة ".

وأوضح عجيل، أن "عدد الشهداء بلغ حتى الآن نتيجة الهجمات الغادرة على المتظاهرين في ذي قار 150 متظاهرا".

وكان رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، قد سحب يد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة في محافظة ذي قار، عقب مقتل 42 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين في مواجهات مع القوات الأمنية، خلال احتجاجات تشرين التي انطلقت عام 2019.

وأكدت نقابة المحامين بمحافظة ذي قار، في (4 كانون الأول 2019)، رفع ذوي ضحايا التظاهرات نحو 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري.

وسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري، على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين في الناصرية.