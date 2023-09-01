ذي قار.. حادث مروع يجهز على شخصين وطفل رضيع يلقى حتفه على يد والده

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع "يوغن" انقلبت على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة في منطقة ام عنيج، حيث أدى الحادث لمصرع شخصين اثنين، واصابة 8 آخرين بجروح خطرة"، لافتا إلى ان "فرق الإسعاف والاجهزة الامنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وفي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اقدم احد الاباء على قتل ولده ذو الـ6 اشهر بعدما قام برميه في الأرض مما أدى لوفاته على الفور، حيث تم ايقاف الاب على ذمة التحقيق.