ذي قار.. حادث سير يودي بحياة طفل ويؤدي إلى إصابة 6 أشخاص

شفق نيوز- ذي قار

لقي طفل حتفه وأصيب ستة أشخاص آخرين، مساء الخميس، في حادث سير مروّع شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "الحادث وقع على الطريق العام في ناحية بني زيد إثر اصطدام عجلتين، ما أدى لمصرع الطفل، وعمره 6 أشهر، فضلاً عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة".

ووفقاً للمصدر ذاته، طوّقت القوات الأمنية مكان الحادث وتم نقل المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج، بينما تم نقل الطفل المتوفى إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة لإكمال الإجراءات القانونية له .

وتشهد طرق محافظة ذي قار لا سيّما الخارجية منها، حوادث سير بشكل شبه يومي، إثر تقادم هذه الطرق وعدم وجود إشارات مروية، فضلاً عن السرعة العالية للسائقين وعدم التزام الكثير منهم بالتعليمات المرورية.