ذي قار.. جهات سياسية تعطل إطلاق 15 مليار دينار لإنعاش الكهرباء

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تعطيل جهات سياسية إطلاق مبلغ 15 مليار دينار عراقي لإنعاش الطاقة الكهربائية في المحافظة، رغبة منها بالحصول على استثناء احالة مباشرة لإحدى الشركات المقربة من تلك الجهات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مبلغ الـ15 مليار دينار التي سعت الجهات السياسية لتعطيلها خلال الفترة الماضية، جاءت كمشاريع طاقة كهربائية من صندوق الاعمار لإنعاش الطاقة لأهالي المحافظة في فصل الصيف الحالي"، لافتا إلى أن "هذه الجهات تسعى للحصول على استثناء من مجلس الوزراء لغرض احالتها بطريقة مباشرة لإحدى الشركات المقربة منها، الا وزارة التخطيط رفضت طلبها في المرة الأولى".

وبين المصدر، ان "المبلغ يتضمن شراء قرابة 400 محولة كهرباء لمناطق المحافظة، تساهم بحل اختناق الشبكة الكهربائية، وقرابة 3000 آلاف عمود مختلف النوعية، فضلا عن صيانة محطات الطاقة في الناصرية".

وأوضح المصدر، أن "هناك عددا من النواب الجدد الذين صعدوا بدلاً عن نواب التيار الصدري المنسحبين يسعون للضغط على هذه الجهات من أجل تقاسم غنيمة المبلغ".

وتعاني الشبكة الكهربائية في المحافظة الجنوبية من تهلكها وشح المواد في مخازن فرع الوزارة، ما جعل المواطنين يتظاهرون بين الحين والآخر لأجل الحصول على مواد كهربائية لتحسين واقع مناطقهم.