ذي قار .. إجراءات احترازية للسيطرة على بؤرة "الحمى النزفية"

شفق نيوز / أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات احترازية للسيطرة واحتواء مرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مشيرة إلى تسجيل خمسة حالات جديدة بالمرض.

وقال مدير عام للدائرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الدائرة اتخذت أقصى درجات الرصد والتحري بالتنسيق مع دائرة صحة ذي قار للسيطرة واحتواء مرض الحمى النزفية بعد تسجيل خمسة اصابات بمرض الحمى النزفية".

وأوضح الخفاجي أن "هذه الاجراءات مستمرة طيلة فترة السنة من خلال تنفيذ الحملات الوقائية المجانية للسيطرة على مجمل الامراض التي تعد مشتركة بين الانسان والحيوان".

ولفت المدير العام إلى "قيام المستشفى البيطري في ذي قار قام وبعد إعلامه من قبل دائرة صحة ذي قار بتسجيل حالة اصابة بمرض الحمى النزفية في مدينة ذي قار في عدة مناطق (اثنان منها في منطقة سيد دخيل وواحدة في كل من منطقة اور ومنطقة الطار ومنطقة الفجر)، لأشخاص قد يكونوا تعرضوا الى الناقل الوسيط وهو القراد وآخرون كانوا على تماس مع الحيوانات، وتم تشكيل فرق بيطرية لغرض رش بؤر الاصابة بمادة الدلتا مثرين كالحظائر والحيوانات والمناطق المحيطة بالإضافة الى شروع فرق متابعة الذبح العشوائي ومنذ ساعات الصباح الاولى بتفتيش محلات الجزارة ومحاسبة المخالفين منهم".

واكد الخفاجي "توجيه كافة المستشفيات البيطرية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لغرض السيطرة على اي بؤرة مرضية للمرض حال ظهورها، ومن هذه الاجراءات تشكيل فرق لتنفيذ حملة رش الابقار والجاموس وتغطيس الاغنام والماعز وكذلك رش حظائر الحيوانات واماكن اختفاء القراد في البؤر المرضية ولمرتين تفصل بينهما ١٤ يوم".

وتابع مدير عام دائرة البيطرة "كما يجب تبليغ المحافظة والجهات الامنية والجهات ذات العلاقة، ومنع حركة الحيوانات واللحوم الحمراء من منطقة الاصابة (١٥كم) الى باقي المناطق لمدة ١٤ يوم اعتبار من تأريخ الاصابة واستئناف الحركة بعد هذه المدة بشرط توفر الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من المستشفى او المستوصف البيطري".

ولفت الخفاجي إلى أن "من الاجراءات الضروري اتباعها مفاتحة القيادات الامنية والداخلية واجهزة الامن الوطني ودوائر البلدية في المحافظة للقيام بحملات لمنع ظاهرة الجزر العشوائي حسب قانون ٢٢ لسنة ١٩٧٢ وقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٩ الخاص بتنظيم ذبح الحيوانات"، داعياً المستشفيات كافة الى "عقد ندوات تثقيفية للمربين حول خطورة المرض وكيفية الوقاية منه مؤكدا على تعاون الجميع لحماية الثروة الحيوانية وتليها حماية المجتمع".

وكان قسم الصحة العامة في ذي قار جنوبي العراق أعلن، في 4 نيسان 2022، عن تسجيل قرابة 20 اصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.