ذي قار تؤشر "محاولة خبيثة" لخلق أزمة في المحافظة

شفق نيوز/ أفادت الحكومة المحلية في ذي قار، يوم السبت، بأن مجهولين تعمدوا كسر أنبوب ناقل للماء بهدف خلق أزمة في المحافظة.

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد البحث عن اسباب ازمة الماء، وجدنا أن الأنبوب الناقل من مجمعات الشطرة قد تعرض للكسر المتعمد داخل نهر الهولندي".

وأشار إلى أن الحادث "محاوله خبيثه لخلق أزمه في المحافظه"، مضيفا "تم على الفور طلب تجهيز انابيب من البصره وجاري تبديل الأنابيب المكسورة".

وأضاف بالقول، "حرب بلا أخلاق يقودها شله من المبتزين الذين يتاجرون بمعاناة الناس .. لهم بالمرصاد ومعنا كل الشرفاء".