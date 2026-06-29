ذي قار توقف معاملات تمليك أراضي مزورة وتحيل الملف للنزاهة

شفق نيوز- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار هيثم الحمداني، يوم الاثنين، ضبط (41) معاملة تمليك مزورة ضمن أحد محاضر توزيع قطع الأراضي، بعد كشف عمليات تزوير طالت التواقيع والأختام والكتب الرسمية الخاصة بإجراءات التمليك.

وقال الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم الشؤون القانونية في المحافظة،بالتنسيق مع ممثلية مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، تمكن من ضبط المعاملات داخل مديرية بلدية الناصرية، حيث أثبت التدقيق الأولي وجود حالات تزوير واضحة في التواقيع والأختام الخاصة بالموظفين المختصين".

ووجه المحافظ بإحالة جميع المعاملات المضبوطة إلى قاضي تحقيق هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين، وكشف جميع المقصرين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة وفق القانون.

كما أعلن المحافظ إيقاف جميع إجراءات التمليك الخاصة بالمحضر الذي يضم (403) قطع أراضٍ، وإخضاعه للتدقيق الشامل قبل استكمال أي معاملة، لضمان سلامة الإجراءات ومنع تمرير أي حالة تزوير أو تجاوز على المال العام.

وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس ذي قار عبد الباقي العمري، دعا يوم أمس، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة و"ليلة غضب" أسوة بما يجري في العاصمة بغداد وذلك لغرض مكافحة الفساد في المحافظة.

وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة تواصل عملها الرقابي بالتنسيق مع القضاء ورئاسة استئناف ذي قار"، مشيراً إلى أن "المحافظة تضم عدداً من الملفات الشائكة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الحكومة الاتحادية والسلطات القضائية".

كما أشار إلى ملف الاستثمار السكني، حيث بيّن وجود "أكثر من 110 مشاريع ومجمعات سكنية تواجه مشاكل تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، ما أثر على عشرات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على وحدات سكنية".