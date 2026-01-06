ذي قار.. توصية بإغلاق جسر الزيتون وتحذير من "كارثة" بانهياره

شفق نيوز- ذي قار

أكدت مديرية طرق وجسور ذي قار، يوم الثلاثاء، على ضرورة غلق جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية بعد الكشف عن أضرار في الركائز الانبوبية للجسر، تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم اليوم إجراء المعاينة الميدانية لجسر الزيتون الحالي، بالتعاون مع الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة ذي قار، وذلك لغرض الوقوف على الأضرار الحاصلة في الركائز الأنبوبية للجسر".

ولفتت إلى أنه "لسبب ما تم تشخيصه من أضرار تشكل خطورة على سلامة وأرواح سالكي الجسر، سيتم مفاتحة محافظة ذي قار والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات حول غلق الجسر ومنع مرور المركبات عليه بشكل تام، لحين رفعه بصورة نهائية من قبل الشركة المنفذة بعد اكتمال إنجاز الجسر المعلّق البديل".

وجسر الزيتون هو أحد أقدم جسور الناصرية مركز محافظة ذي قار، ويفصل ما بين منطقة الشامية والجزيرة، ويعد من الجسور الحيوية في مدينة الناصرية، ويقع قرب المدخل المؤدي إلى مدينة ألعاب الناصرية وبوابة الدخول لفوج المهمات الخاصة في ذي قار.