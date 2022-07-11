سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. توجيه باعتقال المتاجرين بالفحم والمتورطين بقطع الأشجار

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-11T20:01:10+0000
ذي قار.. توجيه باعتقال المتاجرين بالفحم والمتورطين بقطع الأشجار

شفق نيوز/ اصدر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اليوم الاثنين، أمرا بملاحقة واعتقال المتورطين في المتاجرة غير القانونية بالفحم في مناطق الغابات شمالي المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأخير وجه "القوات بملاحقة واعتقال المتورطين بقطع الأشجار وحرقها، ونصب السيطرات في الطرق الرئيسية و النيسمية لمنع تسلل المتاجرين بالاخشاب وصناعة الفحم غير القانونية".

واكد ان "الغابات تعد اليوم ثروة وطنية وان الحكومة متوجهة حاليا لزراعة الأشجار في المناطق الصحراوية وتعزيز الغطاء الأخضر وحماية البيئة والقضاء على مسببات التصحر".

related

الاعلام الامني: 13 قتيلا وجريحا حصيلة انفجار سوق بنينوى

Date: 2019-05-26 16:20:00
الاعلام الامني: 13 قتيلا وجريحا حصيلة انفجار سوق بنينوى

العراق .. 4262 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-06-03 13:06:45
العراق .. 4262 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة خلال 24 ساعة

تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في كركوك لرجل خمسيني

Date: 2020-06-13 17:00:11
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في كركوك لرجل خمسيني

العراق .. أكثر من 500 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2022-01-05 13:19:22
العراق .. أكثر من 500 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

Date: 2020-09-17 08:57:01
وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

"خلل كهربائي".. ذي قار تعلن نتائج التحقيق في فاجعة الناصرية

Date: 2021-07-22 14:52:30
"خلل كهربائي".. ذي قار تعلن نتائج التحقيق في فاجعة الناصرية

49 إصابة جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-05-06 18:49:23
49 إصابة جديدة بكورونا في العراق

العراق يلغي اعترافه بـ27 جامعة إيرانية

Date: 2022-07-10 11:21:27
العراق يلغي اعترافه بـ27 جامعة إيرانية