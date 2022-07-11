ذي قار.. توجيه باعتقال المتاجرين بالفحم والمتورطين بقطع الأشجار

شفق نيوز/ اصدر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اليوم الاثنين، أمرا بملاحقة واعتقال المتورطين في المتاجرة غير القانونية بالفحم في مناطق الغابات شمالي المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأخير وجه "القوات بملاحقة واعتقال المتورطين بقطع الأشجار وحرقها، ونصب السيطرات في الطرق الرئيسية و النيسمية لمنع تسلل المتاجرين بالاخشاب وصناعة الفحم غير القانونية".

واكد ان "الغابات تعد اليوم ثروة وطنية وان الحكومة متوجهة حاليا لزراعة الأشجار في المناطق الصحراوية وتعزيز الغطاء الأخضر وحماية البيئة والقضاء على مسببات التصحر".