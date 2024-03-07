ذي قار تنهي يومها بحوادث سير وانتحار امرأة حرقاً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها انتحار امرأة شمالي مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حوادث سير متفرقة في مدينة الناصرية وضواحيها وتسببت بمصرع شخص يعمل سائق (ستوتة) واصابة 3 آخرين بجروح بليغة"، لافتا إلى أن "المصابين تم نقلهم للمشفى، والجثة نقلت للطب العدلي".

وتابع المصدر، كما أن "شابا في العشرينات من عمره تعرض لحادث حريق في جسده قرب منزله اثناء تنظيفه دراجته النارية بمادة البنزين".

واضاف المصدر، ان "امرأة في الاربعينات من عمرها اقدمت على الانتحار حرقا فوق سطح منزلها بمنطقة الموحية وسط مدينة الناصرية"، مبينا ان "دوافع الانتحار بحسب التحقيقات الامنية هو معاناة المجنى عليها من حالة نفسية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".