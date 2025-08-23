ذي قار: تنفيذ 91% من جسر الزيتون المعلق بكلفة تتجاوز 36 مليار دينار

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، يوم السبت، إنجاز 91 بالمئة من مشروع الجسر المعلق عند موقع جسر الزيتون في مركز مدينة الناصرية (جسر شهداء الزيتون).

وذكر مدير طرق وجسور ذي قار، عادل عبد الأمير لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع ينفذ من قبل شركة أورجو كروب التركية للطاقة المساهمة، وبكلفة إجمالية قدرها 36 ملياراً و834 مليوناً و813 ألف دينار، ضمن خطة صندوق إعمار ذي قار لعام 2021، وبإشراف مديرية طرق وجسور المحافظة، فيما تبلغ مدة التنفيذ المحددة للمشروع 850 يوماً".

وأوضح عبد الأمير أن "الجسر يربط ضفتي نهر الفرات (الشامية والجزيرة) عند موقع الجسر العائم القديم الذي دُمر في حرب عام 1991، وبجانب الجسر الحديدي الحالي، وبطول كلي يبلغ 726.475 متراً".

وبين المسؤول المحلي، أن "التصميم يتضمن فضاءً وسطياً معلقاً بطول 186 متراً، إضافة إلى فضاءات مجسرة ومقتربات ترابية محمية بجدران كونكريتية على جانبي الشامية والجزيرة، فيما يبلغ عرض الجسر الكلي 25.1 متراً مقسماً إلى أربعة مسارات للسيارات باتجاهين، وحاجز وسطي، فضلاً عن مماشٍ جانبية ومناطق استراحة، مع تخصيص مساحات لحماية نقاط الرفع".

وأكد عبد الأمير أن "الطرق الحالية بين الجانبين أُخذت بنظر الاعتبار في التصميم لتبقى مستوعبة للحركة المرورية أسفل الجسر ومن جوانبه، وسيتم رفع الجسر الحديدي الحالي بعد إكمال الجسر المعلق".