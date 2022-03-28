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ذي قار تنعى "أبو زرك" وتعلن هجرة للحيوان والإنسان (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-28T13:19:59+0000
ذي قار تنعى "أبو زرك" وتعلن هجرة للحيوان والإنسان (صور)

شفق نيوز/ عد ناشط بيئي، يوم الإثنين، أن هور أبو زرگ شرقي الناصرية، لم يعد صالحاً لعيش الكائنات البيئية وتعرضها للهلاك الكامل، وفيما لفت الى هجرة جماعية لساكنيه، أكد أن المياه التي تغذي الهور باتت تعود لمناطق أخرى.

وقال الناشط أبو الحسن المسافري لوكالة شفق نيوز، إن "هور (أبو زرك)، في قضاء الإصلاح، شرقي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، بات نهراً صغيراً ولم يعد صالحا لعيش الكائنات الحية فيه، وتعرضت لهلاك كلي"، مشيراً إلى أن "النهر الذي يغذي الهور بات يعيد المياه عكسا إلى مناطق الإصلاح".

وأضاف المسافري أن "الهور لم يعد صالحاً لمربي الجاموس فقد غادروه بعدما تعرضت حيواناتهم للهلاك ".

وتابع الناشط البيئي أن "موقع الهور الحالي لم يعد صالحاً لسير القوارب (البلم)، حيث عمد أصحابها إلى وضع إشارات محددة لمرورها لأن المدى المسموح به سابقاً انتهى بفعل الجفاف الذي أصابه"، محملاً "الجهات المسؤولة مسؤولية وخصوصاً الحكومة المركزية مسؤولية ما يجري لأنها تدير عملية توريد المياه إلى الأهوار".

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