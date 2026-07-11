ذي قار تنضم لمحافظات عدة وتقلص الدوام الرسمي خلال تموز وآب

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، يوم السبت، تقليص الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية التابعة للمحافظة لمدة ساعة واحدة خلال شهري تموز وآب، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس أحمد سليم الإبراهيمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "القرار يأتي استنادًا إلى الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها المحافظة، وبهدف توفير بيئة عمل آمنة والحد من تأثير موجات الحر الشديدة".

ودعا الإبراهيمي جميع الدوائر إلى "الالتزام بمضمون القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين".

وجاء قرار محافظة ذي قار، بعد قرارات مشابهة اتخذتها كل من: واسط، ديالى، بابل، المثنى والديوانية، حيث قلصت جميعها الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهري تموز وآب.

وتشهد البلاد، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة التي اقتربت من حاجز الـ50 درجة مئوية في عدد من المحافظات.