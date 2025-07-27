ذي قار تنشد دعماً من بغداد للحفاظ على "حصتها المائية"

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

وافقت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، على الاستجابة لجملة من المطالب التي تتعلق بتحسين الواقع المائي في محافظة ذي قار، ومن بينها الحفاظ على الحصة المائية المقررة للمحافظة، والبالغة 80 م³/ثا، بالتنسيق مع ناظم سدة الكوت.

وذكر بيان لمجلس محافظة ذي قار ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وفدا من مجلس المحافظة برئاسة رئيس المجلس عزة عودة الناشي، زار وزير الموارد المائية عون ذياب، لبحث سبل معالجة ازمة الشحة المائية التي تعاني منها المحافظة".

واضاف ان الوفد ناقش "خلال اللقاء التحديات التي تواجه المحافظة في ملف المياه، لا سيما انخفاض مناسيب نهري الغراف والشطرة".

ووفق البيان، "طرح رئيس المجلس مجموعة من المطالب، أبرزها إرسال آليات متخصصة لتطهير الأنهار، وضمان الحفاظ على الحصة المائية المقررة لمحافظة ذي قار، والبالغة 80 م³/ثا، بالتنسيق مع ناظم سدة الكوت ومديرية الموارد المائية في واسط".

كما طالب بدعم مديرية الموارد المائية في ذي قار من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لصيانة الآليات، وتوفير مضخات المياه، إضافة إلى حفر آبار ارتوازية في المناطق التي تعاني من شحة مائية حاد.

وأكد رئيس المجلس أن اللقاء كان مثمراً، وأن الوزير وافق على حزمة المطالب، ووعد بتنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.