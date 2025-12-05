ذي قار تنجز مشروعاً بيئياً طال انتظاره 15 عاماً

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت الإدارة المحلية لقضاء البطحاء في ذي قار، يوم الجمعة، إنجاز مشروع لمعالجة المياه الثقيلة كان يصبّ في نهر الفرات، بعد تلكؤ دام 15 عاماً.

وقال قائممقام البطحاء، أحمد شايع البدري، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة البطحاء عانت لسنوات طويلة من التلوث الكبير في مياه نهر الفرات ومجمعات الماء مما تسبب في انتشار الأمراض بين أبناء القضاء جراء تفريغ مياه الصرف الصحي في النهر".

وأشار إلى أن "المشروع كان مدرجاً سابقاً بهدف نقل المياه الثقيلة إلى النهر المالح (البزل) عبر خط أنابيب بطول 8 كم ومحطة رفع".

​وأضاف البدري: "عندما استلمنا المسؤولية وجدنا المشروع متلكئ ومتوقف لأسباب فنية ومالية، ​وبعد سلسلة من المتابعات الحثيثة مع محافظة ذي قار ودائرة المجاري، تمكنت الإدارة المحلية من إعادة المشروع للعمل".

وتابع: "تم استحداث أمر غيار شمل ​استحداث أحواض تهدير جديدة، و​مد خط كهرباء بطول 1 كيلومتر، وكذلك مد خط ماء بطول 1 كيلومتر، فضلاً عن معالجة المشاكل الفنية الأخرى التي كانت تعيق المشروع، ليتم إدخاله إلى الخدمة خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز أربعة أشهر من استئناف العمل الفعلي".

​وأكد البدري، أن "القيمة المالية للمشروع بلغت أكثر من ستة مليارات دينار عراقي، وقد استمر العمل فيه لفترة بلغت عامين منذ انطلاقه وحتى مواجهة التلكؤ، قبل أن يتم استكماله وتفعيله مؤخراً، وإدخاله إلى الخدمة لننقذ المدينة من معاناة صحية وبيئية وخطر التلوث الذي سبب الأمراض لأبناء قضاء البطحاء".